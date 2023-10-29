KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, IZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İstanbul ve Ankara'da Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarının da ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.