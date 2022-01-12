İSTANBUL HAVA DURUMU

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.