11 ŞUBAT 2025 İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."