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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 11 Şubat 2025 İstanbul'da okullar açık mı, kapalı mı, hangi ilçelerde okullar tatil oldu?

        İstanbul'da bugün okullar tatil mi edildi? 11 Şubat 2025 İstanbul'da okulların tatil edildiği semtler

        İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılan bir son dakika açıklamasına göre; İstanbul'un 9 ilçesinde okullar tatil edildi. Öte yandan, bugün birçok ilde de eğitime ara verildi. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, 11 Şubat 2025 İstanbul'da okulların tatil edildiği iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:54
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        • 1

          Türkiye yoğun kar yağışının etkisi altında. Bu nedenle birçok ilin valiliğinden, eğitime ara verildiğine dair arka arkaya açıklamalar geliyor. Son olarak, İstanbul'da da bastıran yoğun kar yağışı beraberinde kar tatili haberlerini de getirdi. Peki, 11 Şubat 2025 Salı bugün İstanbul'da okullar tatil mi?

        • 2

          11 ŞUBAT 2025 İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

          İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

          İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

          "İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

          Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."

        • 3

          İSTANBUL'DA TÜM OKULLAR MI İPTAL EDİLDİ?

          Şu anda sadece Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Arnavutköy'deki okullar için tatil çağrısı yapıldı. Diğer semtler için herhangi bir açıklama yok.

        • 4

          11 ŞUBAT 2025 OKULLAR TATİL Mİ?

          Bugün birçok ilde eğitime ara verildi. Aşağıdaki linkten bugün eğitime ara verilen illerin listesini görebilirsiniz.

          11 ŞUBAT 2025 OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

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