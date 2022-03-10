METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yer yer kuvvetli kar (10-20 cm. kar örtüsü), yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-70 km/saat-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.