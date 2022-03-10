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İstanbul'da bugün okullar tatil mi 10 Mart 2022 Perşembe? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi mi?

İstanbul'da bugün (10 Mart Perşembe) okullar tatil mi ?

Sibirya üzerinden gelen Aybar Fırtınası, Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Soğuk ve yağışlı havanın perşembe, cuma ve cumartesi günleri etkili olması beklenirken, olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Peki, 10 Mart perşembe İstanbul'da bugün okullar tatil mi? İşte, detaylar...

10.03.2022 - 07:32 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle bazı kentlerde kar tatili ilan edilirken gözler İstanbul'a çevrildi. Binlerce öğrenci ve veli 'İstanbul'da bugün okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aradı. Peki, 10 Mart perşembe İstanbula'da bugün okullar tatil mi? İşte detaylar... 

  • İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 10 MART?

    İstanbul Valiliği, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim, öğretime, 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

  • EĞİTİME 14 MART'A KADAR ARA VERİLDİ

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

  • 10 MART PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

    Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah Trakya ile güneydoğu kesimlerinde, gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yer yer kuvvetli kar (10-20 cm. kar örtüsü), yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-70 km/saat-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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