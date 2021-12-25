İstanbul'da bugün hava nasıl, yağmur var mı? Pazar İstanbul hava

Bir süredir soğuk ve rüzgarlı havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul'da gözler 26 Aralık Pazar günkü hava durumuna çevrilmiş durumda...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa)eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbilri olunması gerekmektedir.