İstanbul Valiliği, gün itibariyle düzenlenecek İstanbul'un Fethi kutlamaları nedeniyle il genelinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı. İşte Valilik tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve kapalı olacak yolların listesi...