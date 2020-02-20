AA

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.

Kentte bugün parçalı bulutlu havanın yerini hafif yağmura bırakması; hava sıcaklığının ise en düşük 5, en yüksek 11 derece olması bekleniyor.

Bugün İstanbul'da çok bulutlu hava hakim olurken bölge genelinde ise yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis öngörülüyor, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli esecek.

İstanbul'da hafif yağmurun yarın da süreceği tahmin edilirken; hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 9 derece olacak.

Yağışlı havanın cumartesi devam edeceği; pazar günü ise az bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının cumartesi en düşük 3, en yüksek 9 derece; pazar ise en düşük 3, en yüksek 10 derece olması bekleniyor.