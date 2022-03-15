İSTANBUL'DA 17 - 18 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen belirtelim ki 17 Mart gece yarısından başlamak üzere 18 Mart Cuma günğne kadar İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ancak valilik'ten henüz konuyla iligli bir tatil açıklaması gelmedi.