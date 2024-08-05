İstanbul'da bu saatlere dikkat!

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde megakentin batısında sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada vatandaşlardan sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre; akşam saatlerine kadar İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

DOLU YAĞIŞI DA BEKLENİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; akşam saatlerine kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Fotoğraflar: AA