İstanbul'da boş arazide cansız beden bulundu

İstanbul'da, boş arazide bir erkek cansız beden bulundu.

Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kişinin boş arazide hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yanında silah bulunan şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Cansız beden incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

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