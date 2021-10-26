Kendine has müzik tarzı ile öne çıkan, dünyanın en ünlü festivallerinde ana sanatçı olarak sahne alan Stephan Bodzin, yepyeni şarkılarından oluşan BOAVISTA albümünün dünya turnesi kapsamında, görsel ve işitsel şovların ön planda olduğu benzersiz bir deneyimle İstanbul Volkswagen Arena’da sahne aldı

Hafızalarınızdan uzun süre çıkmayacak gecede Stephan Bodzin ile sahneyi paylaşan diğer isimler ise Alfa Romero, Luna Semara ve Innarius oldu