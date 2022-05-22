İYİ Parti, İstanbul´da 100 bin üye sayısına ulaşmasını kutladı. Dr. Mimar Kadir Topbaş ve Sanat Merkezi´nde saat 13.00 gibi başlayan etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve çok sayıda partili katıldı.
DHA'da yer alan habere göre İstiklal Marşı´nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından partililere seslenen Akşener, 13´üncü Cumhurbaşkanı´nın Millet İttifakı´nın adayı olacağına inandığını söyledi.
Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi´nin Türkiye´yi uçurumun eşiğine sürüklediğini öne süren Akşener, "22 Ekim´in 2023 Haziran´ında ister daha önce olan bir seçimde bugünkü iktidarın gideceğine ve yanlarında bu ucube sistemi de alıp gideceğine de inanıyorsa bu milletimizin önünüze somut umut konulmuşsa; işte bu umudu sağlayan sizlersiniz. Allah her birinizden razı olsun" şeklinde konuştu.
'İSTANBUL´DA BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ BİZ'
Yaklaşık 5 yıl önce İstanbul´da 100 bin üyeyi hedeflediklerini kaydeden Akşener, siyasi rakiplerinin önce kendilerine güldüğünü fakat bugün 100 bin üye sayısını geçtiklerini vurguladı. İstanbul´da 100 bin kişilik bir aile olduklarını ifade eden Akşener, üyelerin yaptığı çalışmaların neticesinin etki edeceğini kaydederek, "İstanbul´da birinci parti olacağız biz" dedi.
'HAK EDİLMİŞ BAŞBAKANI OLACAĞIM'
Akşener şöyle devam etti: "Bu aziz milletin helal oylarıyla inşallah birinci parti çıkacağız ve ben de o iktidarın hak edilmiş, pazarlık puzarlık yok, hak edilmiş birinci partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah."
Akşener, konuşmasının ardından İstanbul´da üye olan 100 bininci üyeye rozet taktı. Akşener'in rozet taktığı yeni üyeler arasında emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok da yer aldı.
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