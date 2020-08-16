İstanbul'da bir tekstil firmasından kumaş çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 90 top kumaş, seyyar kablo ve 2 spiral aparatı bulunması üzerine sürücü Ömer N. (21) gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada şüphelinin kumaşları Esenler'deki bir iş yerinden çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.