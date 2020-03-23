İstanbul'da bir komiser yardımcısı babası tarafından bıçaklandı

AA

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Zafer Mahallesi Kurultay Sokak'taki adreste, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Hasan Y. ile babası arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Hayati Y, oğlunu göğsünden ve karnından bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan komiser yardımcısı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine sevk edildi.

Baba Hayati Y'nin ise olaydan kısa süre sonra Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Hasan Y'nin hayati tehlikesi sürüyor.