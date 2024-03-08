Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da korkunç olay! Üç çocuk annesi kadın evde ölü bulundu!

        İstanbul'da bir kadın evde ölü bulundu!

        İstanbul Ataşehir'de, bir apartmanın ikinci katındaki dairede bir kadın cesedi bulundu. Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri tarafından cansız bedenin kimliği saptandı. Polis ekipleri hayatını kaybeden 35 yaşındaki Rukiye Angi'nin eşinden şüphelenmesi üzerine M.A.'nın ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Maktulenin, 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da 3 çocuk annesi ölü bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, Ataşehir İlçesi Kayışdağı Mahallesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında olay yaşandı. İddiaya göre, üç çocuk annesi Rukiye Angi (35), çarşıdan eve geldikten sonra uzun süre haber alınamadı.

        YERDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre Rukiye Angi'den ses alınamaması üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Rukiye Angi'nin yerde kanlar içinde yattığını ve yanında silah olduğunu gördü.

        EŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULACAK

        Yapılan incelemelerde üç çocuk annesinin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun aile yakınlarına bildirilmesi üzerine kadının akrabaları olay yerine geldi. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin eşi M.A.'nın ifadesine başvurmak üzerek polis merkezine götürdü.

        ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin ölüm nedeniyle detaylı ilgili inceleme başlattı.

        Olayı duyan çevredeki vatandaşlardan Malik Akpolat, "Biz arkadaşla markete gitmiştik, dönüyorduk. Bir kadın galiba intihar etmiş fazla bir bilgimiz yok. Yoldan geçerken duyduk" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Emniyet şeridinde dehşet! Çarptığı motosikletliyi ağır yaraladı
        Emniyet şeridinde dehşet! Çarptığı motosikletliyi ağır yaraladı
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa