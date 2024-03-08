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İstanbul'da, Ataşehir İlçesi Kayışdağı Mahallesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında olay yaşandı. İddiaya göre, üç çocuk annesi Rukiye Angi (35), çarşıdan eve geldikten sonra uzun süre haber alınamadı.

YERDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU İHA'da yer alan habere göre Rukiye Angi'den ses alınamaması üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Rukiye Angi'nin yerde kanlar içinde yattığını ve yanında silah olduğunu gördü.

EŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULACAK Yapılan incelemelerde üç çocuk annesinin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun aile yakınlarına bildirilmesi üzerine kadının akrabaları olay yerine geldi. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin eşi M.A.'nın ifadesine başvurmak üzerek polis merkezine götürdü.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin ölüm nedeniyle detaylı ilgili inceleme başlattı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlardan Malik Akpolat, "Biz arkadaşla markete gitmiştik, dönüyorduk. Bir kadın galiba intihar etmiş fazla bir bilgimiz yok. Yoldan geçerken duyduk" dedi.