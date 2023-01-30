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İstanbul'da bir grup, asker eğlencesinde tüneli trafiğe kapattı

İstanbul'un Esenler ve Sultangazi ilçelerinde asker eğlencesi için konvoy oluşturan bir grup, trafiğin aksamına neden oldu. Araçlarıyla tüneli trafiğe kapatan gruptakiler müzik eşliğinde oynadı

Giriş: 30.01.2023 - 00:29 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da bir grup, asker eğlencesinde tüneli trafiğe kapattı
Tüneli trafiğe kapatıp müzik eşliğinde oynadılar!
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DHA

Esenler ve Sultangazi'de asker eğlencesi için konvoy oluşturan bir grup, araçlarıyla tüneli kapatıp, müzik eşliğinde oynadı.

DHA'nın haberine göre; Esenler Dörtyol'da dün akşam saatlerinde bir grup, asker eğlencesi için araçlarıyla trafikte konvoy yaptı. Gruptakiler, tünele geldiklerinde araçlarını durdurdu. Bir süre tüneli trafiğe kapatan grup, yüksek ses müzik eşliğinde oyun oynadı.

Sultangazi'de de benzer görüntüler yaşandı. Atatürk Bulvarı Tüneli'nde konvoydakiler tüneli kapatıp meşaleler yaktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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