İstanbul'da bir dakikada minibüsü çaldılar
İstanbul Avcılar'da park halindeki minibüs, 4 şüpheli tarafından bir dakikada çalındı. Hırsızlar, kaçarken başka bir araca çarparak hasar verdi.
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Avcılar'da bir dakikada minibüs çalan hırsızlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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Olay, dün gece 04.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi D-100 yan yol Eski Londra Asfaltı mevkisinde meydana geldi.
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Park halindeki minibüsün yanına gelen dört şüpheliden üçü etrafı kontrol ederken biri kapıyı açarak sürücü koltuğuna oturdu.
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Saniyeler içinde minibüsü çalıştıran şüpheli diğer kapıları da açarak arkadaşlarını araca aldı.
Bir dakika süren hırsızlığın ardından kayıplara karışan şüpheliler manevra sırasında başka bir otomobile de çarparak hasar verdi.
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Polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.