İstanbul'da bir ayda 7 otomobil ve 1 motosiklet çaldığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 21 Ağustos ve 21 Eylül tarihleri arasında Alibeyköy, Kağıthane, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da 7 otomobilin ve 1 motosikletin çalınması ile 7 plaka hırsızlığının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve mağdurların ifadelerini alan polis ekipleri, şüphelilerin anahtarı kontakta bulunan araçları çaldığını belirledi.
Şüphelilerin çaldıkları araçlarla eğlenmek amaçlı video çektikleri ve bu görüntüleri sosyal medya platformunda paylaştıkları da polis ekiplerince tespit edildi.
Şişli, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler Beyer B., Derya Y. ve Songül U. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 çalıntı otomobil, 1 çalıntı motosiklet ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin çaldıkları araçlarla 2 farklı "kapkaç" olayına karıştıkları da öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- "Emniyet mensuplarına çok teşekkür ediyorum"
Ekmek dağıtımı yaptığı esnada aracı çalınan müşteki Osman Aydın, aracını kısa sürede bulan polis ekiplerine minnettar olduğunu söyledi.
İki hafta önce ekmek indirmek için bakkala girdiği sırada aracının çalındığını anlatan Aydın, "Aracın kapıları açıktı ve anahtarı da üzerindeydi. Bir dakika ara ile benim aracım çalındı, şahısları hiçbir şekilde görmedim. Daha sonra Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurdum. Aracımı iki haftada bularak teslim ettiler. Çok sağ olsunlar. Kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Çalınan motosikletinin 4 gün gibi kısa sürede bulunduğunu söyleyen müşteki Abdurrahman Bıyık, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"21 Eylül gecesi, ertesi gün izinli olduğum için geç vakte kadar uyanıktım. Saat 02.00'de motosikletimin evin önüne kilitli bir şekilde olduğunu görerek öyle uyudum. Sabah uyandığımda maalesef motosikletim çalınmıştı. Motosikletimin çalındığına dair Alibeyköy Şube'ye ihbarda bulundum. Polis teşkilatımız sağ olsun, motosikletimi 4 günde bularak teslim etti."
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