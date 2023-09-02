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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da beton zemin çöktü! İki kişi çukura düştü! - Gündem haberleri

        Beton zemin çöktü! İki kişi çukura düştü!

        İstanbul Güngören'de, betonun çökmesi sonucu oluşan çukura 8 yaşındaki çocuk düştü. Çocuğu kurtarmaya çalışan bir kişi de yaralanırken çökmenin hemen yanında yaşandığı binadan inceleme yapılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 09:57 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:21
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        Beton zemin çöktü! İki kişi çukura düştü!
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        İstanbul'da olay, dün saat 19.00 sıralarında Güngören Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı binanın hemen yanında bulunan beton zemin bir anda çöktü.

        İKİ KİŞİ ÇUKURA DÜŞÜP YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre o sırasında apartmanın önünde oynayan çocuklardan Muhammed Filiz (8) ve onu kurtarmaya çalışan Yalçın Çalışkan (55), oluşan çukura düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR DURUMLARI İYİ

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Filiz ve Yalçın Çalışkan'ın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken belediye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        YAĞMUR VE ÇEVRE ŞARTLARI NEDENİYLE ÇÖKMÜŞ

        Güngören Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri olay sonrası ilk incelemeyi yaptı. İnceleme sonrası imar müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1987 yılında yapılan bina da çöken kısmın bina ile bağı bulunmadığı ancak briket tuğla üzerine atılan betonun yağmur ve çevre şartları nedeniyle çöktüğü öğrenildi.

        KAROT ÖRNEĞİ ALINIP İNCELENECEK

        Binanın bodrum katında yapılan ilk incelemenin ardından binadan karot örneği alınmasına karar verildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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