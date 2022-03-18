İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

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Meteoroloji 1 haftadır devam eden uyarılarının ardından megakent İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla başladı. Kentin Avrupa ve Asya yakasında kendisini hissettiren yağışların bugünden itibaren artarak devam edeceği öngörlüyor. Kentin Şişli, Beşiktaş gibi ilçeleri kar yağışı alırken, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Küçükyalı ve Beykoz gibi yerleşim bölgelerinde de etkisini artırdığı görüldü.

ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bugün kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

YERLİKAYA DA UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen kar yağışıyla ilgili olarak, bugün etkisini artırarak devam etmesi öngörüldüğünün altını çizerek "Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" demişti.

21 MART'A KADAR OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.

İMAMOĞLU'NDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü kar yağışıyla ilgili olarak vatandaşlardan toplu taşımayı kullanmalarını istedi.

İmamoğlu, kentte beklenen kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayan İmamoğlu, "Yarın bütün İstanbullu hemşerilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bir günü daha, bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak." dedi.

İstanbul'da yarın sabah itibarıyla kar yağışının etkisini göstermesini beklediklerini dile getiren İmamoğlu, "Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

HÜSEYİN ÖZTEL BEKLENEN KARIN AYRINTILARINI AÇIKLADI

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Geçtiğimiz hafta kadar kuvvetli kar bekliyoruz, İstanbul'dan doğuya doğru kuvvetli kar bekliyoruz. Cumartesi de kar bekliyoruz. Karadeniz'de çok yoğun, İnebolu civarındaki kar yağışı son yılların rekoru olabilir. Yine Karadeniz üzerinden gelecek. Yarın İstanbul'da kent genelini, cumartesi ise batısını etkileyecek. Hava sıcaklıkları İzmir 2, Antalya 8 dereceye düşüyor. 24-25 Mart tarihlerinde Karadeniz'de bir kar yağışı daha bekleniyor" açıklamasında bulundu.

İstanbul için bilgi veren Öztel, "Bu gece karla karışık yağmur var, kar yarın başlayacak. Yarın havanın güneşli olduğu saatler de olabilir. Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri Boğaz çevresinde 8-10 santim, Terkos civarında 30 santim civarında kar bekliyoruz. Salı-Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek" ifadelerini kullandı.