İstanbul'da beklenen kar geldi

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İstanbul için Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından kentte beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kentin yüksek kesimlerinde ve Avrupa Yakası'nda yer yer etkili olmaya başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

Belediye ekipleri de kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında araçlarla hazır bekliyor.

İLÇELERDE DURUM

Anadolu Yakası'nda gece yerini kuvvetli rüzgara bırakan kar yağışı, Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde zaman zaman etkili oluyor.

Esenyurt ve Beylikdüzü’nde aralıklarla devam eden kar yağışı yol kenarlarında beyaz örtü oluştururken, Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde de kar biriktiği görüldü.

Eyüpsultan’da da kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışı ulaşımda ciddi bir aksamaya yol açmadı. Metrobüs duraklarının da yağış ve soğuk hava dolayısıyla tenhalaştığı gözlendi.