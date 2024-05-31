İstanbul'da bazı metro hatları kapatıldı

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Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul öğle saatlerinde yaptığı açıklamada iki hattın kapatılacağını duyurmuştu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Metronun kapatılmasının 'Gezi Parkı' eylemlerinin 11. yılı anması nedeniyle valilik kararı doğrultusunda alındığı öğrenildi.