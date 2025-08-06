İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 50'ye düştü
İstanbul'da sıcak ve yağışsız günlerin ardından barajlardaki doluluk oranı hızla düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen ortalama doluluk oranı yüzde 50.62 oldu
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İstanbul'da aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor.
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Megakent'in barajlarındaki su seviyesi 15 gün içinde yüzde 56,24'ten yüzde 50.62'ye düştü.
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İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranı bugünlerde yüzde 50'ye kadar düştü.
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İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı da kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu.
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Geçtiğimiz Mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 34.09'a kadar geriledi.
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İstanbul'a su sağlayan barajların 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.
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İstanbul'un Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.
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İstanbul'un en dolu barajı yüzde 67.06'yla Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 30.06 doluluk oranıyla Istrancalar Barajı oldu.
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İstanbul'un barajlarında doluluk oranları (yüzde):
Ömerli 50.18
Darlık 61.08
Elmalı 67.06
Terkos 54.73
Alibeyköy 34.09
Büyükçekmece 49.68
Sazlıdere 43.31
Istrancalar 30.6
Kazandere 38.76
Papuçdere 43.79
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