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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44'e kadar geriledi! 8 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ

        İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44'e kadar geriledi! 8 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranları

        İstanbul yağışlı günlerden geçiyor ancak barajlardaki doluluk oranı giderek geriliyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; genel doluluk yüzde 44.38'e kadar düştü! Hatta bazı barajlarda seviye yüzde 11'i gördü. İşte, 8 Eylül 2024 İstanbul barajlarındaki son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:24
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        • 1

          İstanbul'da barajlar kritik seviyede seyretmeye devam ediyor. Birkaç gündür devam eden yağışlar genel doluluk oranlarını etkilemedi; barajlardaki su giderek daha azaldı ve en sonunda 44.38'e kadar geriledi! Peki, 8 Eylül 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          8 EYLÜL 2024 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

          Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

          Ömerli Barajı yüzde 41.8

          Terkos Barajı yüzde 59.23

          Büyükçekmece Gölü yüzde 44.33

          Darlık Barajı yüzde 49.18

          Alibey Barajı yüzde 12.01

        • 3

          Sazlıdere Barajı yüzde 49.44

          Kazandere Barajı yüzde 11.82

          Papuçdere yüzde 25.06

          Elmalı Barajı yüzde 57.97

          Istrancalar Barajı ise yüzde 24.75

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