İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44'e kadar geriledi! 8 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul yağışlı günlerden geçiyor ancak barajlardaki doluluk oranı giderek geriliyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; genel doluluk yüzde 44.38'e kadar düştü! Hatta bazı barajlarda seviye yüzde 11'i gördü. İşte, 8 Eylül 2024 İstanbul barajlarındaki son durum...
- 1
İstanbul'da barajlar kritik seviyede seyretmeye devam ediyor. Birkaç gündür devam eden yağışlar genel doluluk oranlarını etkilemedi; barajlardaki su giderek daha azaldı ve en sonunda 44.38'e kadar geriledi! Peki, 8 Eylül 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, detaylar...
- 2
8 EYLÜL 2024 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli Barajı yüzde 41.8
Terkos Barajı yüzde 59.23
Büyükçekmece Gölü yüzde 44.33
Darlık Barajı yüzde 49.18
Alibey Barajı yüzde 12.01
- 3
Sazlıdere Barajı yüzde 49.44
Kazandere Barajı yüzde 11.82
Papuçdere yüzde 25.06
Elmalı Barajı yüzde 57.97
Istrancalar Barajı ise yüzde 24.75
-