Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da, Balıkesir'deki depremin ardından kriz masası kuruldu

        İstanbul'da, Balıkesir'deki depremin ardından kriz masası kuruldu

        İstanbul Valisi Davut Gül, Balıkesir'deki depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 23:54 Güncelleme: 10.08.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da kriz masası kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 23 çalışma grubu ile kriz masası kurulduğu belirtildi.

        Vali Gül'ün, kriz merkezinde çalışmaları koordine ettiği bildirilen açıklamada, Gül'ün başkanlığında TAMP kapsamında toplanan 23 afet çalışma grubu ile gelişmelerin anlık olarak takip edildiği aktarıldı.

        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        "Tarama çalışmaları sürecek"
        "Tarama çalışmaları sürecek"
        Google'ın deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
        Google'ın deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
        Sındırgı beşik gibi
        Sındırgı beşik gibi
        Ünlülerden geçmiş olsun mesajları
        Ünlülerden geçmiş olsun mesajları
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        İDO feribotu kayaya çarptı
        İDO feribotu kayaya çarptı
        Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Meryem öğretmenden acı haber!
        Meryem öğretmenden acı haber!
        Memur-Sen'den 'en düşük memur maaşı' açıklaması
        Memur-Sen'den 'en düşük memur maaşı' açıklaması
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Habertürk Anasayfa