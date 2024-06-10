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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da bakkalda silah ticareti! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bakkalda silah ticareti!

        İstanbul Fatih'te bir bakkalda silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda silah ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:29
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        İstanbul'da bakkalda silah ticareti!
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        Fatih'te işlettiği bakkalda silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'ndeki bakkalda silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Adrese düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.

        İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.G'nin evinde yapılan aramada da 3 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi.

        Şüpheli M.G'nin daha önce "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, "silah ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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