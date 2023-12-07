İstanbul'da Bahçeköy ve çevresi için doğal sit alanı kararı

İstanbul'da Bahçeköy ve çevresi için doğal sit alanı kararı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresinin doğal sit alanı olarak kabul edilmesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanla Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresi, "doğal-sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.