İstanbul'da aynı anda iki hortum
İstanbul'un Şile ilçesi açıklarında sabah saatlerinde aynı anda iki hortum meydana geldi. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Giriş: 30.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:35
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Şile'de sabah saatlerinde bulutlu ve rüzgarlı hava etkili olmaya başladı.
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Kısa süre sonra Şile Limanı açıklarında hortum oluştu.
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O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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İki ayrı koldan oluşan hortumu görenler şaşkınlık yaşadı.
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