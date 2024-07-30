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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da aynı anda iki hortum | Son dakika haberleri

        İstanbul'da aynı anda iki hortum

        İstanbul'un Şile ilçesi açıklarında sabah saatlerinde aynı anda iki hortum meydana geldi. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:35
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          Şile'de sabah saatlerinde bulutlu ve rüzgarlı hava etkili olmaya başladı.

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          Kısa süre sonra Şile Limanı açıklarında hortum oluştu.

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          O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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          İki ayrı koldan oluşan hortumu görenler şaşkınlık yaşadı.

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