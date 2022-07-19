İstanbul'da 'çayır tırtılı' istilası

Çatalca'daki ayçiçeği tarlaları da 'çayır tırtılı' istilasından zarar gördü. Tırtıllar çiftçilerin traktörlerini bile sardı. Yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeğin gelişimini engelleyen çayır tırtılları, tarlalara önemli ölçüde zarar verdi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri istilacı tırtıl türüyle havadan ilaçlama yaparak mücadele etti.
Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce ayçiçeği tarlaları çevresinde kelebek sayısının arttığı gözlendi. Sayıları oldukça fazla olan tırtıllar, tarlalarda büyük tahribat yarattı. Hatta binlerce tırtılın sardığı traktörler görünmez hale geldi.
Tırtılların, yeşil yapraklarını yediği ayçiçeklerin gelişimini engellediği belirtildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin havadan, çiftçilerin ise traktörlerle ilaçlama yaparak tırtıllarla mücadele ettiği bildirildi. DHA ekibi Nakkaş Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlalarındaki tahribatı görüntüledi. Çayır tırtılları nedeniyle bazı tarlalarda çoğu ayçiçeğin zarar gördüğü, çiçek vermediği gözlendi.
"25-30 YIL ÖNCE DE BU KELEBEK GELMİŞTİ"
Nakkaş Mahallesi Muhtarı Zafer Öztürk, "Çayır tırtılı bölgemize 25-30 yıl önce kelebek olarak gelmişti. Yine larvasını bırakıp ürünlere zarar vermişti. Şimdi de aynısı oldu. Büyük bir hasar verdi tarlalara. Sayıları oldukça fazlaydı. Yoldan oluk oluk geçiyorlardı. Bu tırtıl yaprağı yediği için, ayçiçek tanesini besleyemiyor" dedi.
"KELEBEKLERİ GÖRDÜK, UYARI YAPILMADI"
Öztürk 20 gün önce çok sayıda kelebek gördüklerini ama, uyarı yapılmadığını ifade ederek, "Biz araziye girdik ve gördük ki ayçiçeklerini bir gecede yemişler. Bu tarladan 30 ton mal alacaksam, 9 tonu zarar gördü. Yani yüzde 30 oranında zararımız var. Bu tarladan karımız 8-9 ton olacaktı, onu da götürdü zaten. Kendi imkanlarımızla, traktörle girdik tarlaya ilaçlama yaptık. Yetkililere haber verdik. Drone göndereceğiz ilaçlama yapacak dediler. Bir gün geldi drone, aşağı yukarı 100 dönümlük ilaçlama yaptı. Bir daha da gelmedi. Biz traktörle girip ilaçladık, çiğnedik ayçiçeklerini, yani oradan da bir zararımız var" diye konuştu.
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