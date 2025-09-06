İstanbul'da Avrupa Oyunları ve Olimpiyat adaylığı toplantısı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos ve yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul’da toplantı yaptı. Toplantıda, 2027 yılında İstanbul’da düzenlenecek olan Avrupa Oyunları ile Türkiye’nin 2036 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği adaylığı değerlendirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Taksim Ofisi’nde gerçekleşen toplantıya, Bakan Bak’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm ile bakanlık ve TMOK yetkilileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul’da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Oyunları’na ilişkin hazırlık süreci görüşüldü. Avrupa Oyunları öncesinde bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile yapılması düşünülen faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, Türkiye’nin 2036 Olimpiyat Oyunları ev sahipliği adaylığı konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora ve sporculara sağladığı güçlü destek sayesinde Türkiye’nin bir spor ülkesi haline geldiğine vurgu yaptı. İstanbul’un bugüne kadar pek çok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ifade eden Bakan Bak, bu birikimin 2027 Avrupa Oyunları’na da yansıyacağının altını çizdi. Türkiye’nin pek çok branşta uluslararası başarı elde ettiğini dile getiren Bakan Bak, İstanbul’un 2036 Olimpiyat Oyunları için güçlü bir aday olduğunu kaydetti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin spor altyapısı, genç nüfusu ve organizasyon kabiliyetiyle Olimpiyat ev sahipliği hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Spyros Capralos ise, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki tecrübelerinden övgüyle bahsetti. Spyros Capralos, Türkiye’nin bu alandaki başarılarını öne çıkararak, 2027 İstanbul Avrupa Oyunları’nın büyük bir başarıyla gerçekleştirileceğine olan güvenlerini dile getirdi. Toplantı, tarafların iş birliği ve ortak çalışma kararıyla sona erdi.