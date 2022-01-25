25 OCAK 2022 SALI AVM'LER BUGÜN AÇIK MI?

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 'İstanbul’da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul’da AVM’lerin bugün 18.00’de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır.' açıklamasını yaptı.