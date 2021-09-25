İstanbul'da av sezonunun bereketli başlaması balık fiyatlarına da yansıdı

Av sezonunun başlamasıyla birlikte elverişli hava ve deniz şartları, tezgahlarda balık çeşitliliğini ve miktarını arttırıyor. Bu durum fiyatlarda düşüşü de beraberinde getirdi.
İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni balık sezonunun bereketli başladığını söyledi.
Hava şartlarının iyi gitmesiyle balık miktarının her geçen gün arttığını belirten Gün, "Değişen hava şartlarına göre arada balık miktarında azalmalar meydana gelebiliyor. Ama geçen sezona göre bu yıl balık daha iyi." diye konuştu.
Gün, yeni sezonda tezgahların balıkla dolu olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:
"Tezgahlarda her çeşit balık var. Hamsi, mezgit, istavrit, palamut, tekir bol. Bu sene tezgahlardan balık eksik olmayacak. Tezgahların dolu olması esnafımızın da yüzünü güldürüyor. Balık fiyatları oldukça iyi. Şu anda hamsinin kilogramı 20, istavritin 20-25 lira arasında. Kalkanın fiyatı ise gramajına göre 150-200 lira arasında değişiyor. Hava şartlarının iyi gitmesi ve balığın artmasıyla birlikte fiyatlar düşecek. Tezgahlarda en pahalı balık ise ıstakoz. Istakozun fiyatı şu anda 800 lira ve çeyrek altınla yarışıyor. Ayrıca jumbo karidesin kilogram fiyatı da 350-400 lira arasında."
Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın devlet tarafından başarıyla temizlendiğini vurgulayan Gün, "Şu anda deniz temiz ve balık avlanmaya uygun halde. Hiçbir sorun yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı deniz ürünlerini tüketebilirler." dedi.
- "Palamutun da bollaşmasını bekliyoruz"
Kumkapı Balıkçılar Çarşısı Esnafı Erkan Sarıyaprak ise sezona çok hızlı başladıklarını anlatarak, "Balıktan gayet memnunuz. Hamsi, istavrit bol geliyor. Şu anda palamut az geliyor ama onun da bollaşmasını bekliyoruz. Bu sene bol bol balık yiyeceğiz. Vatandaşın ilgisi de oldukça iyi. Son iki haftada bir hareketlilik var. İnsanlar mevsiminde balık yemeliler. Şu anda hamsi, palamut ve istavritin mevsimi." şeklinde konuştu.
- "Bu sene İstanbullu balığa doyacak"
Esnaf Erdoğan Gün de balık sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığını belirterek, "Bu hafta vatandaşların balığa ilgisi daha da arttı. Balık da artmaya başladı. Bu sene İstanbullu balığa doyacak." dedi.
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