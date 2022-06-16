Atatürk Köprüsü 4 saatliğine trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Atatürk Köprüsü, deniz trafiğine açılacağından 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

AA'nın haberine göre; ​​​​​​​İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü 16 Haziran 2022'de 00.30-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır." denildi.