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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da asayiş uygulamasında 447 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        İstanbul'da asayiş uygulamasında 447 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüpheliden 447'si yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 05:08 Güncelleme: 17.02.2024 - 05:08
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        İstanbul'da asayiş uygulaması
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzur İstanbul" adıyla trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim gerçekleşti.

        Denetimin 20.00 ila 22.00 saatleri arasında kent genelindeki 221 noktada birinci aşamasına, 1740 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da uygulamada görevlilere eşlik etti.

        İkinci aşamada ise 1665 personel, 22.00 ila 23.59 saatleri arasında umuma açık yerleri denetledi.

        Denetimlerde 227 bin kişinin genel bilgi taraması yapılırken, farklı suçlardan aranan 654 şüpheli ile yoklama kaçağı 158 kişiden 447'si yakalandı.

        Aramalarda 30 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 86 fişek, 9 kilo 837 gram uyuşturucu madde, 253 uyuşturucu hap, 15 bin 471 sentetik ecza ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 550 lira ele geçirildi.

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        Halka açık 518 yerde yapılan denetlemelerde 3 iş yerine ve 15 yabancı uyruklu kişiden 3'üne işlem uygulandı.

        Denetimlerde ayrıca 29 bin 305 araç ve 1948 motosiklet kontrol edildi. İşlem yapılan 1906 araç ve motosiklet ile 52 sürücü hakkında işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi.

        Sürücülere 660 bin 83 lira trafik cezası kesildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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