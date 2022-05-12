İstanbul'da aranan 574 şüpheli yakalandı

AA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, 1. aşamada 19.00-21.00 saatlerinde kent genelinde 185 noktada, 1700 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun desteğiyle sabit yol uygulaması şeklinde, 2. aşamada 1630 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatleri arasında "İstanbul Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre; denetimlerde, 163 bin 244 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 574 zanlı ile yoklama kaçağı 371 kişi yakalandı.

Aramalarda, 52 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca ve 252 fişek, 1 kilo 322 gram uyuşturucu, 312 uyuşturucu hap, 44 adet uyuşturucu yapımında kullanılan madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 100 dolar ve 4 bin 434 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 22 bin 766 araç ve 878 motosiklet kontrol edildi. 1062 araç ve motosiklet ile 26 sürücüye işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi, toplam 135 bin 608 lira trafik cezası uygulandı.

Uygulamalarda 611 umuma açık yer denetlenerek, 6 iş yerine ve 17 kişiye idari işlem yapıldı.