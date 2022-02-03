İstanbul'da aranan 552 şüpheli yakalandı

AA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 185 noktada 1895 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1830 personelin katılımıyla 21.00-23.59 arasında umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

552 ŞÜPHELİ YAKALANDI

AA'nın haberine göre; denetimlerde 149 bin 370 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 552 şüpheli ile yoklama kaçağı 289 kişi yakalandı.

Aramalarda 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 25 adet kurusıkı tabanca ve 681 fişek, 1 kilo 576 gram uyuşturucu madde, 2 bin 829 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 dolar ve 25 bin 680 lira ele geçirildi.

Uygulamada 924 umuma açık yer denetlenirken 4 iş yerine idari işlem yapıldı, 924 lira ceza kesildi.Ayrıca 93 kişiye 47 bin 766 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde 21 bin 455 araç ve 142 motosiklet kontrol edildi. 609 araç ve motosiklet ile 36 sürücüye işlem yapıldı. 7 araç trafikten men edilerek, toplamda 74 bin 369 lira para cezası uygulandı.