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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da aranan 481 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da asayiş uygulaması: Aranan 481 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 481'i yakalandı. Denetimlerde sürücülere 1 milyon 601 bin 798 lira trafik cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 04:04 Güncelleme: 15.03.2024 - 04:04
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        İstanbul'da aranan 481 şüpheli yakalandı
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzur İstanbul" adıyla trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim yapıldı.

        Denetimin 14.00 ila 16.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan birinci aşamasına 1670 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da uygulamada görevlilere eşlik etti.

        AA'nın haberine göre; ikinci aşamada ise 1712 personel, 21.00 ila 23.00 saatlerinde umuma açık yerleri denetledi.

        Denetimlerde 254 bin 454 kişinin genel bilgi taraması yapılırken farklı suçlardan aranan 789 şüpheli ile yoklama kaçağı 184 kişiden 481'i yakalandı, 61 şahsa idari işlem uygulandı.

        Aramalarda 36 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 146 fişek, 2 kilo 956 gram uyuşturucu madde, 277 uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 97 bin 285 lira ele geçirildi.

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        Halka açık 602 yerde yapılan denetlemelerde 2 iş yerine ve 9 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

        Denetimlerde ayrıca 38 bin 567 araç ve 2 bin 264 motosiklet kontrol edildi. Uygulamada 1564 araç ve motosiklet ile 21 sürücü hakkında işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi.

        Sürücülere 1 milyon 601 bin 798 lira trafik cezası kesildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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