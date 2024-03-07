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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da aranan 475 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da aranan 475 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 475'i yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 04:07 Güncelleme: 07.03.2024 - 04:07
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        İstanbul'da aranan 475 şüpheli yakalandı
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzur İstanbul" adıyla trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim yapıldı.

        Denetimin 20.00 ila 22.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan birinci aşamasına 1889 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da uygulamada görevlilere eşlik etti.

        İkinci aşamada ise 1817 personel, 22.00 ila 23.59 saatlerinde umuma açık yerleri denetledi.

        AA'nın haberine göre; denetimlerde 250 bin 133 kişinin genel bilgi taraması yapılırken farklı suçlardan aranan 966 şüpheli ile yoklama kaçağı 242 kişiden 475'i yakalandı, 23 şahsa da idari işlem yapıldı.

        Aramalarda 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 622 fişek, 4 kilo 29 gram uyuşturucu madde, 742 uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 35 bin 500 lira ele geçirildi.

        Halka açık 428 yerde yapılan denetlemelerde 2 iş yerine ve 14 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

        Denetimlerde ayrıca 36 bin 269 araç ve 1690 motosiklet kontrol edildi. İşlem yapılan 1726 araç ve motosiklet ile 79 sürücü hakkında işlem yapıldı, 7 araç trafikten men edildi.

        Sürücülere 1 milyon 499 bin 162 lira trafik cezası kesildi.

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