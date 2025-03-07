Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu

        İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İş çıkışı saatine iftara yetişmek isteyenlerin de eklenmesiyle kentte trafik yoğunluğu arttı.

        Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece'den başlayan trafik, Yenibosna, Bahçelievler ve İncirli mevkilerinde daha da yoğunlaşıyor.

        Cevizlibağ, Merter ile Çağlayan-Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasında görülen trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişlerde, Avrasya Tüneli istikametinde Samatya sahil yolunda yer yer yoğunluk gözleniyor.

        TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe, Hasdal ve Maslak'ta her iki yönde de trafik ağır ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de her iki istikamette yoğunluk gözleniyor.

        REKLAM

        Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Kadıköy ve Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

        Avrupa Yakasına geçişlerde Altunizade'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Kavacık'tan başlarken, diğer yönde Ataşehir'e kadar devam ediyor. Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye'den Altunizade'ye kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

        İftar saatinde evlerine yetişmek isteyen yolcular, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluktan dolayı araçlara binmekte güçlük çekti. Aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da zaman zaman yoğunluk oluştu.

        İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 85'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.

        YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        Habertürk Anasayfa