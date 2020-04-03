İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1000 liralık yardımların ailelere evlerinde teslim edilmeye başladığını açıkladı.

Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile duyurduğu; Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 ₺ nakit sosyal yardımı, yarın 10.00’dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok.#EvindeKalİstanbul" diye duyurmuştu.

Bugün ise Vali Yerlikaya "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında nakit 1.000 ₺'lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı" dedi.