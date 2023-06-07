İstanbul'da 9 yılda 335 bin metrekare "hayalet ağ" çıkarıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Projemiz denizlerdeki terk edilmiş ağların temizlenmesi projesidir. Bunu 2014 yılında hayata geçirdik. Bu kapsamda her yıl artarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 5 milyon metrekare alanı taradık ve 335 bin metrekare ağı denizden çıkardık. Hatta 10 bin metrekare, 12 bin metrekare ağ çıkardığımız bölgeler var. Bu ağlar aşağıda avlanmaya devam ediyor ve deniz biyoçeşitliliğini, sucul biyoçeşitliliğini de çok olumsuz etkiliyor. Hem kirliliğe sebep oluyor. Hem de aşağıda avlanmaya devam ediyor. Balık giriyor, veya deniz canlısı giriyor, çıkamıyor orada ölüyor. Birçok ağın üzerinde ölmüş deniz canlılarıyla karşılaşıyoruz. Bu ağları temizlemek suretiyle daha yaşanabilir bir deniz hedefliyoruz. Bu nedenle artarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Nasıl belirliyoruz bunları? Balıkçılarımızla anket yapıyoruz, o bölgede dalan insanlarla sivil toplum kuruluşlarından, kooperatiflerden gelen ihbarları değerlendirip bir havuzda toplayıp nerede operasyon yapacağımıza karar verip dalgıçlar marifetiyle de bu işlemi yapıyoruz" dedi.