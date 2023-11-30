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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da 9 DEAŞ üyesine gözaltı

        İstanbul'un 11 ilçesinde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

        İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:41
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        İstanbul'da 9 DEAŞ üyesine gözaltı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda tehdit oluşturduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 11 ilçede 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

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