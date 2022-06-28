İstanbul'da meydana gelen su kesintileri İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından duyurulan su kesintisi açıklamalarına göre bugün İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 28 Haziran Salı İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları

28 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI