İstanbul'da 7 DEAŞ şüphelisine gözaltı

AA

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 6 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.