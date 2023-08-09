İstanbul'da 65 yaş üstü toplu taşıma hakkı kaldırılacak mı? İstanbul 65 yaş üzeri toplu taşıma...
Sosyal medyada gündem olan 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma hakkı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son aylarda ulaşım fiyatlarındaki artışlar nedeniyle İstanbullu vatandaşlar; 65 yaş üstü toplu taşıma hakkı kaldırılacak mı sorusunun yanıtı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Konuyla ilgili bugün İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, önemli bir açıklama yaptı. İşte, detaylar...
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Burdur'da 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkının kaldırılmasının ardından İstanbul ve yurt genelindeki vatandaşlar; 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma binme hakkı kaldırılıyor mu sorusunun cevabını aramaya başlamıştı. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...
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65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?
65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretsiz olması gerektiği ifade edildi. Burdur’da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
*Söz konusu kararın Türkiye genelinde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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İSTANBUL İÇİN İBB CHP GRUP SÖZCÜSÜ KÖSEDAĞI'DAN AÇIKLAMA
İşte İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı'nın konuyla ilgili resmi açıklaması; "İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir.
İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz."
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65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkına dair Türkiye genelindeki son kararlar haberimizde yer alacak...