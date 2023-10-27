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        Haberler Gündem Eğitim İstanbul'da 600 öğrenciyle "100. yıl" yazılarak Cumhuriyet kutlandı

        İstanbul'da 600 öğrenciyle "100. yıl" yazılarak Cumhuriyet kutlandı

        İstanbul'da 600 lise öğrencisi, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında yaptıkları koreografiyle "En Çok Çocukla Kuruluş Günü Numarası Oluşturma Rekoru"nu kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:07
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        İstanbul'da 600 öğrenciyle "100. yıl" yazılarak Cumhuriyet kutlandı
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        Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, kırmızı ve beyaz kıyafetler giyerek bahçede "100. yıl" yazısını oluşturdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Öğrenciler, Dünya Çocuk Rekorları hakemi huzurunda gerçekleştirdikleri koreografiyle "En Çok Çocukla Kuruluş Günü Numarası Oluşturma Rekoru"nu da kırdı.

        Öğrenciler, çalışmalarıyla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girerken rekor hakem heyetinden avukat Uğur Demircan, belgeyi okul müdürüne verdi.

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