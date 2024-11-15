Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 60 adrese fuhuş baskını! 85 kadın kurtarıldı! 38 şüpheli gözaltında! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 60 adrese fuhuş baskını! 85 kadın kurtarıldı! 38 şüpheli gözaltında!

        İstanbul'da, masaj salonlarına yapılan baskınlarda fuhuşa zorlanan 33'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 85 kadın kurtarılırken, 38 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 33 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        60 adrese fuhuş baskını! 85 kadın kurtarıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da, “masaj salonlarında fuhuş yaptırıldığı" ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul'da 22 ilçede, 60 adrese eş zamanlı operasyonda yaptı.

        38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İHA'da yer alan habere göre operasyonlarda fuhuş çetesi üyesi 18'i kadın toplamda 38 şüpheli yakalandı. Fuhuş yaptırılan 33'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 85 kadın kurtarıldı.

        56 CEP TELEFONU, 60 SİM KART ELE GEÇİRİLDİ

        Baskınlarda masaj salonlarında müşteri olarak bulunan 32 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait 56 cep telefonu, 60 sim kart, 18 kutu prezervatif, 122 bin 600 TL, 100 dolar, 300 euro para, 13 adet altın bilezik, 1 altın tespih, 1 altın yüzük, 1 çeşitli bayan isimleri ve karşısında seans ücretlerinin yazılı bulunduğu ajanda, 1 kamera kayıt cihazı, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 12 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

        ŞÜPHELİLERDEN 24'Ü TUTUKLANDI

        Şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan 33 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fuhuş operasyonu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürücüsüz metroda panik anları
        Sürücüsüz metroda panik anları
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa