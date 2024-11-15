İstanbul'da 60 adrese fuhuş baskını! 85 kadın kurtarıldı! 38 şüpheli gözaltında!

Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da, “masaj salonlarında fuhuş yaptırıldığı" ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul'da 22 ilçede, 60 adrese eş zamanlı operasyonda yaptı.

38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre operasyonlarda fuhuş çetesi üyesi 18'i kadın toplamda 38 şüpheli yakalandı. Fuhuş yaptırılan 33'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 85 kadın kurtarıldı.

56 CEP TELEFONU, 60 SİM KART ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda masaj salonlarında müşteri olarak bulunan 32 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait 56 cep telefonu, 60 sim kart, 18 kutu prezervatif, 122 bin 600 TL, 100 dolar, 300 euro para, 13 adet altın bilezik, 1 altın tespih, 1 altın yüzük, 1 çeşitli bayan isimleri ve karşısında seans ücretlerinin yazılı bulunduğu ajanda, 1 kamera kayıt cihazı, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 12 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 24'Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan 33 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.