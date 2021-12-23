İstanbul'da makaron operasyonu: 6 milyon

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün kaçakçılığının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, 22 Aralık'ta Arnavutköy'de durdurulan bir kamyonda yapılan aramalarda 325 bin pakete denk gelen 6 milyon 400 bin sigara haline getirilmiş makaron ele geçirildi.

Kaçak tütün nakliyesinde kullanılan araca el konulurken, S.T. isimli sürücü hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.