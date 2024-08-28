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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 6 katlı binada balkon çöktü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 6 katlı binada balkon çöktü

        İstanbul Kartal'da 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken bina sakinleri araçlarında sabahladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:24
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          Kartal'ın Petrol İş Mahallesi'ndeki Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de 6 katlı bir binanın balkonu büyük gürültüyle çöktü

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          Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı.

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          Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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          Olay yerine gelen görevliler tarafından çevrede bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı.

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          Apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerine gitmeyerek araçlarında sabahladı.

          Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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