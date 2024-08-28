İstanbul'da 6 katlı binada balkon çöktü
İstanbul Kartal'da 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken bina sakinleri araçlarında sabahladı.
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Kartal'ın Petrol İş Mahallesi'ndeki Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de 6 katlı bir binanın balkonu büyük gürültüyle çöktü
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Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen görevliler tarafından çevrede bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı.
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Apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerine gitmeyerek araçlarında sabahladı.
Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.